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Goldman Sachs kripto ETF'i için başvuru yaptı

Dijital paralara yatırım için ETF (borsa yatırım fonu) kurma başvurusu yapan şirketlerin arasına Goldman Sachs da katıldı.

27.07.2021 - 12:57 |
Goldman Sachs kripto ETF'i için başvuru yaptı

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs'ın ABD'li menkul kıymetler piyasası regülatörü SEC'e yaptığı başvuruya göre şirket merkezsiz finansman ve blockchain alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak ETF kurmayı planlıyor.

Başvuruya göre ETF'in varlıklarının en az %80'ini merkezsiz finansman (DeFi) ve blockchain teknolojisi bağlantılı faaliyet gösteren halka açık şirketlere ayırması planlanıyor.

Fonun adı Goldman Sachs Innovate DeFi and Blockchain Equity ETF olacak.

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