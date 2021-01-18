Goldman Sachs kripto para piyasasına girecek

Goldman Sachs'a yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, bankanın dijital varlıklara yönelme planı, daha geniş bir dijital stratejinin bir parçası.

Ancak kaynaklar, Goldman Sachs'ın planının kripto paralar için aracılık hizmetleri vermek olmadığını da ifade ediyorlar. Kaynaklara göre Goldman Sachs, kripto paralar için takas, saklama hizmeti vermeyi planlıyor.

Banka, nihai kararı v ermek için dijital varlık saklama hizmetleri konusunda regülatörlerden bilgi talebinde bulundu.