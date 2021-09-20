Goldman Sachs petrol tahminini açıkladı

Kuruluşun değerlendirmesinde, "Kışın soğuk geçmesi günlük petrol talebini 900 bin artırabilir, bu durumda Brent petrol için 80 dolar olan 4. çeyrek fiyat tahminimizde 5 dolarlık artış yaşanabilir" ifadeleri kullanıldı.

Goldman Sachs, doğal gazda sıkılaşan arzın petrol fiyatları için bu kış kayda değer bir katalizör olabileceğini ifade etti. Bu durumda pandemide yeni dalga ihtimalinin yarattığı aşağı yönlü risklerden daha fazla yukarı yönlü riskin görüldüğü vurgulandı.