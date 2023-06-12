Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGoldman Sachs petrol tahminini düşürdü
HaberlerUzmanpara Haberleri Goldman Sachs petrol tahminini düşürdü

Goldman Sachs petrol tahminini düşürdü

Goldman Sachs, Rusya'nın ve İran'ın artan arzlarına işaret ederek aralık ayı için petrol fiyat tahminini düşürdü.

12.06.2023 - 09:07 |
Goldman Sachs petrol tahminini düşürdü

Suudi Arabistan'ın yaptığı gönüllü üretim kısıntısına karşın Rusya ve İran'ın arzı "ciddi şekilde" artırdıklarına işaret eden Goldman Sachs aralık ayı için brent petrol fiyat tahminini 95 dolardan 86 dolara, Batı Teksas petrolü tahminini de 89 dolardan 81 dolara indirdi.

Goldman Sachs, 2023-24 döneminin ikinci yarısı için küresel petrol arzı tahminini 800 bin varil/gün artırdı.

Adana'da 'torbacı' operasyonunda 3 tutuklama

Adana'da 'torbacı' operasyonunda 3 tutuklama

Onu görenler şaşkına döndü! Sevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın markette bale yaptı

Onu görenler şaşkına döndü! Sevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın markette bale yaptı