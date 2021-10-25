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Goldman Sachs petrol tahminini revize etti

Goldman Sachs, brent petrolde fiyatın gelecek yıl için 90 dolar/varil olan tahminlerin üzerine çıkabileceğini bildirdi.

25.10.2021 - 13:04 |
Goldman Sachs petrol tahminini revize etti

Goldman Sachs, petrol talebinin kısa süre içinde COVID-19 öncesi seviyelere, 100 milyon varil/gün civarına dönmesinin beklendiğini, yüksek fiyatlar sonrası gazdan petrole yönelimin talebe 1 milyon varil/gün ek yapacağını ifade etti.

Goldman Sachs yaptığı değerlendirmede, "Temel senaryomuzda olmasa da, brent petrolde fiyatın yıl sonu için 90 dolar/varil olan tahminimizin üzerine çıkması yönünde yukarı yönlü riskler var" dedi.

Yapılan değerlendirmede, 2022 ilk çeyrekte görülmesi beklenen arz açığının büyümesi halinde fiyatın 110 dolar/varil seviyesine çıkabileceği de vurgulandı.

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