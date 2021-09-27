Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGoldman Sachs petrol tahminini yükseltti
HaberlerUzmanpara Haberleri Goldman Sachs petrol tahminini yükseltti

Goldman Sachs petrol tahminini yükseltti

Goldman Sachs brent petrolü için 2021 yıl sonu tahminini yükseltti.

27.09.2021 - 08:37 |
Goldman Sachs petrol tahminini yükseltti

Goldman Sachs, Ida Kasırgası'nın OPEC+'nın temmuz ayından bu yana yaptığı üretim artışını telafi edecek şekilde üretimi aksatması ve OPEC+ dışı kayaç petrolü üretiminin hayal kırıklığı yaratmasının petrol fiyatlarını yukarı çektiğini bildirdi.

Yaşanan gelişmeler sonrasında cari petrol arz-talep açığının beklenenden daha büyük olduğunu belirten Goldman Sachs, Delta varyantına rağmen küresel petrol talebinin hızla toparlanmaya devam etmesinin de fiyatlarda yukarı hareketi desteklediğini vurguladı.

2023 yılı için petrol fiyat tahminini de yukarı yönlü revize eden Goldman Sachs, 65 dolar/varil olan tahminini 85 dolar/varile yükseltti.

Kış için petrol talebinin artacağının görülmekte olduğunu da ifade eden Goldman Sachs, 2021 yıl sonu için brent fiyatı tahminini 80 dolar/varil seviyesinden 90 dolar/varile çıkardı.

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Senato ve Meclis Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Senato ve Meclis Başkanı ile görüştü

5. Kadıköy Plak Günleri için geri sayım

5. Kadıköy Plak Günleri için geri sayım

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Hatay’da operasyon! Altınların gramajını düşürmüşler

Hatay’da operasyon! Altınların gramajını düşürmüşler

İTO Başkanı Avdagiç'ten boşta bulunan servis plakalarına ilişkin öneri

İTO Başkanı Avdagiç'ten boşta bulunan servis plakalarına ilişkin öneri

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Edirne’deki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Edirne’deki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

ABD'de küçük uçak düştü, kurtulan yok

ABD'de küçük uçak düştü, kurtulan yok

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Marmaray Durakları ve İsimleri 2021: Marmaray Saatleri, Ücret Tarifesi, Güzergah Hattı ve İstasyon Haritası

Marmaray Durakları ve İsimleri 2021: Marmaray Saatleri, Ücret Tarifesi, Güzergah Hattı ve İstasyon Haritası

Sıradaki Haber
İşçi-işveren herkesi ilgilendiriyor! Çocuk başına 1788 lira...

İşçi-işveren herkesi ilgilendiriyor! Çocuk başına 1788 lira...

Sıradaki Haber
Binlerce ilan verildi! İş dünyası stajyer arıyor...

Binlerce ilan verildi! İş dünyası stajyer arıyor...

Sıradaki Haber
8 kişilik aileden bir tek o virüse yakalandı! Çok pişmanım, herkes aşılarını olsun

8 kişilik aileden bir tek o virüse yakalandı! Çok pişmanım, herkes aşılarını olsun

Sıradaki Haber