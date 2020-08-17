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17.08.2020 - 11:00 |

Goldman Sachs, S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti

Goldman Sachs analisti David Kostin de S&P 500 için yıl sonu hedefini yükselten analistler arasına katıldı.

Goldman Sachs, S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti
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Yardeni Research'den Yardeni ve RBC Capital Markets'dan Lori Calvasina'nın ardından David Costin de S&P 500 için yıl sonu hedefini 3000 puandan 3600 puana çıkardı.

S&P 500 endeksi cuma günü 3372,85 puandan kapanmıştı. Vadeli S&P 500 endeksi ise şu sıralarda Cuma gününe göre 10,25 puan artışma 3371,75 puan seviyesinde.

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