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Goldman Sachs, S&P 500 tahminini düşürdü

ABD'de 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon sonrasında ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz artışı beklentilerini artıran Goldman Sachs, S&P 500 endeksine ilişkin yıl sonu hedefini de aşağı yönlü revize etti.

12.02.2022 - 16:51 |
Goldman Sachs, S&P 500 tahminini düşürdü

ABD'de beklentileri aşan ocak enflasyonu Fed'e ilişkin fiyatlamaları değiştirirken, Goldman Sachs S&P 500 beklentisini revize etti. Banka S&P 500 için yıl sonu hedefini 5 bin 100 puandan 4 bin 900 puana revize etti. Cuma günü endeks 4 bin 418 seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Goldman Sachs stratejistlerinin risklerin aşağı yönlü olduğu yönündeki temkinli yaklaşımına rağmen daha az iyimser senaryolarının da mevcut seviyelere kıyasla yüzde 11'lik yukarı yönlü potansiyele işaret ettiği görüldü.

ENFLASYON SONRASI FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Goldman Sachs, ABD’de ocak enflasyonunun yüzde 7,5’e tırmanması ardından faiz beklentilerini değiştirmişti. Jan Hatzius öncülüğündeki Goldman Sachs ekonomistleri Fed’in 7 toplantısında 25’er baz puanlık artış yapacağı tahmininde bulundu.

Analistler enflasyondaki yüksek seyir ve kısa vadeli enflasyon beklentileri nedeniyle martta 50 baz puanlık faiz artışı da olabileceğini ancak yetkililerin kademeli yükseliş sinyali verdiklerini belirtti.

Notta “Birçok Fed yetkilisi martta 50 baz puanlık yükselişe karşı olduğunu söyledi. Bu nedenle 25’er baz puanlık faiz artış serisinin daha olası olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri de yer aldı.

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