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Goldman Sachs, S&P'de yüzde 6 düşüş bekliyor

Goldman Sachs, Ukrayna'da durumun kötüleşmesi halinde S&P'de yüzde 6 düşüş bekliyor.

22.02.2022 - 07:44 |
Goldman Sachs, S&P'de yüzde 6 düşüş bekliyor

Goldman Sachs'a göre Ukrayna'da sıcak çatışmaların yaşanması ve bunun Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar ile bir araya gelmesinin ABD hisse senedi piyasalarında cuma gününe göre yüzde 6 düşüş yaratabileceğini bildirdi.

Avrupa ve Japonya piyasalarındaki aşağı hareketlere işaret eden Goldman Sachs analistleri, en kötümser senaryoda Rus rublesinin yüzde 10 değer kaybedeceğini ve petrol fiyatlarının yüzde 13'e varan oranda artacağını öngördü. Stratejistlere göre ABD Hazine kağıdı getirisinde de 27 baz puanlık düşüş yaşanabilir.

Dün resmi tatil nedeniyle Wall Street kapalıydı. Bu sabah Asya piyasalarında ABD vadeli endekslerinde sert satışlar görüldü. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,35, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,59 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 2,22 aşağıda.

Avrupa'da da FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,87, FDAX yüzde 1,7 ve Euro Stoxx 50 vadeli endeksi yüzde 1,46 ekside.

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