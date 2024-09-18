'S&P 500'de yükseliş sürecek'

Stratejistler, "Ekonomik büyümenin yörüngesi, hisse senetleri için faiz indirimlerinin hızından daha önemli bir itici güçtür" dedi.

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Hisse senetleri için birkaç farklı senaryoyu ele alan. Goldman Sachs stratejistleri, "Eğer piyasa Fed'in daha az gevşemesini fiyatlandırırsa, ekonomi dirençli olduğunu kanıtlarsa, hisse senetleri daha yüksek tahvil getirilerine rağmen yükselecektir" dedi.

Stratejistler, "Bunun aksine, ekonomik veriler kötüleştiği için piyasa Fed'in ilave gevşemesini fiyatlarsa, tahvil getirileri düşse bile hisse senetleri zorlanacaktır" dedi.

Goldman Stratejistleri, "Düşen getiriler kazançları artırdığı için hisse senetlerini destekleme eğilimindedir. Sonuç olarak, fiyat-kazanç oranları sabitken, kazanç büyümesi S&P 500'ü ılımlı bir şekilde yükseltecektir" ifadelerini kullandılar.

Goldman stratejistleri S&P 500'ün yılı 5.600 seviyesinde kapatacağını tahmin ediyor. Altı aylık hedefleri 5.700 ve 12 aylık hedefleri ise 6.000.