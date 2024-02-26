Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaGoldman Sachs'tan 1 milyar dolarlık anlaşma
HaberlerUzmanparaGoldman Sachs'tan 1 milyar dolarlık anlaşma

Goldman Sachs'tan 1 milyar dolarlık anlaşma

Goldman Sachs ve Abu Dabi'nin egemen varlık fonu Mubadala, Asya Pasifik'teki özel kredilere ortak yatırım yapacakları 1 milyar dolarlık bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.

26.02.2024 - 09:44 | | Foreks Haber
Goldman Sachs'tan 1 milyar dolarlık anlaşma

Şirketler anlaşmanın bir parçası olarak Hindistan başta olmak üzere birçok Asya Pasifik pazarına ortak yatırım yapacak.

Haberin Devamı

Mubadala Çeşitlendirilmiş Yatırımlar CEO Yardımcısı Omar Eraiqat yaptığı açıklamada, "Çeşitlilik gösteren ve hızla büyüyen ekonomilerin yanı sıra artan özel sermaye anlaşma hacimleri, Asya Pasifik'te geleneksel olmayan kredi kuruluşlarından özelleştirilmiş kredi çözümlerine olan talebi önemli ölçüde artırıyor" dedi.

Mubadala, 2030 yılına kadar Asya'daki yatırımlarını yaklaşık iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Kemer Country Club 2024 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları başladı

Kemer Country Club 2024 Kış Ligi Engel Atlama Yarışmaları başladı

PKK'lı terörist MİT'in istihbaratı sayesinde sınırda yakalandı

PKK'lı terörist MİT'in istihbaratı sayesinde sınırda yakalandı