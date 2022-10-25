Goldman Sachs'tan altın tahmini
Goldman Sachs, ABD'de derin bir resesyon yaşanması durumunda altın fiyatında ciddi yükseliş bekliyor.
25.10.2022 - 11:16 |
Goldman Sachs, ABD ekonomisinde büyük bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatının 2 bin 250 dolar/ons seviyesine doğru bir ralli yaşayabileceğini bildirdi.
Ancak Goldman Sachs, Fed'in ultra şahin bir tutum izlemeye devam edeceği bir senaryoda altın fiyatının 1500 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli olduğunu da vurguladı.
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