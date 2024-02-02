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Goldman Sachs'tan altın tahmini

Goldman Sachs'a göre altın fiyatları, faiz oranlarını sabit tutan ancak mart ayında bir faiz indiriminin olası olmadığına işaret eden bu haftaki Fed toplantısının ardından konsolidasyon modunda kaldı.

02.02.2024 - 14:52 |
Goldman Sachs'tan altın tahmini

Goldman Sachs analistleri bugün yayınladıkları araştırma notunda, Fed'in karar alma sürecini etkileme potansiyeli olan verilere bağlı kısa vadeli hareketlerle birlikte herhangi bir fiyat düşüşünün başka yerlerdeki güçlü destekle sınırlı kalacağını savundu.

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Merkez bankalarının alımları ve güçlü perakende talebi nedeniyle altına olan fiziki talebin hala yüksek ve fiyatlar için önemli bir destek oluşturduğunu ifade eden Goldman Sachs, altın için 12 aylık hedefini ons başına 2.175 dolar olarak belirleyerek altında yükseliş beklentisini sürdürdü.

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