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Uzmanpara Goldman Sachs'tan altın tahmini
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Goldman Sachs'tan altın tahmini

Goldman Sachs, 2024 sonu için ons altın fiyat hedefini 2700 dolara çıkardı.

15.04.2024 - 09:18 | | Foreks Haber
Goldman Sachs'tan altın tahmini

Goldman Sachs yayınladığı raporda, "ABD Merkez Bankası (Fed) kesintilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde ETF rüzgarını yumuşatacak olası bir katalizör olması, ABD seçim döngüsü ve mali ortamdan kaynaklanan riski ile altının yükseliş eğilimi netliğini koruyor" ifadelerini kullandı.

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Altın fiyatındaki yükseliş için, "Çin'in başını çektiği Asya perakende talebi, özellikle Çin'de emlak sektörüne bağlı olarak ekonomik istikrar ve para biriminin değer kaybetmesine ilişkin korkudan kaynaklanıyor" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, Çin'in daha iyi bir büyüme ortaya koymasını ve Fed'in önemli ölçüde şahinleşmesinin altın için aşağı yönlü riskler olduğunu da vurguladı.

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