Goldman Sachs'tan altın tahmini

Goldman Sachs, Batı ve Çin'de kısa vadeli faiz oranlarında daha hızlı düşüşler ve güçlü merkez bankası alımlarını gerekçe göstererek 2025 ilk çeyrek için altın fiyatı tahminini ons başına 2.700 dolardan 2.900 dolara yükseltti.

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Goldman Sachs, “Düşük küresel faiz oranlarının kademeli olarak artması, yapısal olarak daha yüksek merkez bankası talebi ve altının jeopolitik, finansal ve resesyon risklerine karşı korunma avantajları nedeniyle uzun altın tavsiyemizi yineliyoruz” dedi.