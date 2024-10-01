Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaGoldman Sachs'tan altın tahmini
HaberlerUzmanparaGoldman Sachs'tan altın tahmini

Goldman Sachs'tan altın tahmini

Goldman Sachs, 2025 ilk çeyrek için ons altın fiyatı tahminini yükseltti.

01.10.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
Goldman Sachs'tan altın tahmini

Goldman Sachs, Batı ve Çin'de kısa vadeli faiz oranlarında daha hızlı düşüşler ve güçlü merkez bankası alımlarını gerekçe göstererek 2025 ilk çeyrek için altın fiyatı tahminini ons başına 2.700 dolardan 2.900 dolara yükseltti.

Haberin Devamı

Goldman Sachs, “Düşük küresel faiz oranlarının kademeli olarak artması, yapısal olarak daha yüksek merkez bankası talebi ve altının jeopolitik, finansal ve resesyon risklerine karşı korunma avantajları nedeniyle uzun altın tavsiyemizi yineliyoruz” dedi.

Bartın’daki çevre kirliliğine 6,4 milyon TL ceza

Bartın’daki çevre kirliliğine 6,4 milyon TL ceza

Yer: Bolu! Mevsimin ilk karı yağdı

Yer: Bolu! Mevsimin ilk karı yağdı