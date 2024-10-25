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Goldman Sachs'tan alüminyum ve bakır tahmini

Goldman Sachs en büyük tüketici Çin'deki yüksek talep potansiyelini gerekçe göstererek 2025 alüminyum ve bakır fiyat tahminlerini yükseltti.

25.10.2024 - 09:46 |
Goldman Sachs'tan alüminyum ve bakır tahmini

Alüminyum için 2025 ortalama fiyat görünümünü ton başına 2.540 dolardan 2.700 dolara yükselten Goldman Sachs, bakır fiyat tahminini de 10.100 dolardan 10.160 dolara çıkardı.

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Goldman Sachs, "Çin GSYH'sının fiyatlara yapacağı tahmini artış, Çin'in küresel metal talebindeki baskın payı nedeniyle metaller için petrol ve kömürden önemli ölçüde daha büyük" değerlendirmesini yaparken, alüminyum ve bakır talebinin ekipman yükseltme ve tüketim malları takas programlarından faydalanacağını belirtti.

Goldman Sachs,"Fiyatlara yönelik iki taraflı politika riskleri görüyoruz; potansiyel daha fazla teşvikten kaynaklanan yukarı yönlü risk, ancak ABD-Çin ticaret gerilimindeki herhangi bir potansiyel artıştan kaynaklanan aşağı yönlü risk" diye ekledi.

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