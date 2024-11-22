Goldman Sachs'tan brent petrol öngörüsü

Kısa vadeli risk olarak Rusya'nın Ukrayna ile savaşına yardım ettiği iddiasıyla Batı'nın İran'a yeni yaptırımlar uygulamasını gösteren Goldman Sachs, yaptırımların sıkılaştırılmasıyla İran'ın petrol arzının 1 milyon varil/gün düşmesi halinde brent petrolde fiyatın 2025'in ilk yarısında 80 doların ortalarına yükseleceğini tahmin etti.

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Yüksek atıl üretim kapasitesi nedeniyle brent petrol için orta vadeli fiyat risklerinin aşağı yönlü olduğunu savunan Goldman Sachs, Trump yönetiminin beklendiği gibi %10 genel tarife uygulaması veya OPEC arzının artması halinde brent petrolün 2026'da 60 dolar/varilin altına düşeceğini öngördü.