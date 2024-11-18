Goldman Sachs'tan dolar tahmini
Goldman Sachs'ın ekonomi araştırma bölümünden beş ekonomist, ABD dolarının 2025 yılında Asya para birimleri karşısında daha da güçleneceğini öngördü.
18.11.2024 - 09:34 | | Foreks Haber
Asya para birimleri karşısında dolardaki “en keskin” yükselişin “gümrük vergisi riskleri ve ABD doları ile düşük getirili Asya piyasaları arasında hala pozitif olan kur farkları nedeniyle önden yüklemeli” olması bekleniyor.
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ABD'nin gümrük vergilerinin yükünü muhtemelen Çin çekecek ve Çin ithalatına uygulanan efektif gümrük vergisi oranındaki %20'lik bir artış Çin'in GSYH büyümesini 0,7 puan aşağı çekebilir. Bu senaryo altında USD/CNY'nin 7,4000-7,5000 seviyelerine doğru yükselebileceğini de ekliyorlar. USD/CNY %0,1 artışla 7,2367 seviyesinde bulunuyor.