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Goldman Sachs'tan Ethereum planı

Goldman Sachs, müşterilerine Bitcoin'den sonra Ethereum opsiyon ve vadeli işlemleri sunmayı planlıyor.

15.06.2021 - 10:26 |
Goldman Sachs'tan Ethereum planı

Goldman Sachs'ın dijital varlıklar bölümü başkanı Mathew McDermott, müşterilerine Bitcoin'in ardından önümüzdeki aylarda Ethereum'da opsiyon ve vadeli işlemleri sunmayı planladıklarını söyledi.

Goldman Sachs'ın işlem masası bu yıl müşterilerinin Bitcoin ile ilişkili vadelilerde işlem yapmalarına imkan sunmuştu. McDermott yaptığı açıklamada, Bitcoin'i takip eden borsa yatırım fonları yolu ile alım-satımı kolaylaştırmayı planladıklarını da belirtti.

Goldman Sachs halihazırda kripto start-up'larına da yatırım yapıyor.

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