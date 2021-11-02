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Goldman Sachs'tan Ethereum tahmini

Goldman Sachs'a göre Ethereum fiyatı 8 bin dolara kadar yükselebilir.

02.11.2021 - 07:32 |
Goldman Sachs'tan Ethereum tahmini

Goldman Sachs Global Markets direktörü Bernhard Rzymelka tarafından hazırlanan bir rapora göre, Ethereum fiyatı enflasyon bekleyişleri olan korelasyonunun devam ettiği takdirde güçlü bir ralli yaşayabilir.

Goldman Sachs'a göre 2019 yılından bu yana enflasyon rakamlarına paralel hareket eden Ethereum bu güçlü korelasyon ile gelecek 2 ayda yüzde 80'e varan bir yükseliş göstererek 8 bin dolar seviyesini hedefleyebilir.

Ethereum fiyatı ekim ayında yüzde 40'ın üzerinde artarak 3 bin dolar seviyesinden 4 bin 400 dolar seviyesinin üzerine gelmişti.

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