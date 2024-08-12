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Goldman'dan Japon hisse senedi öngörüsü

Goldman Sachs stratejistlerine göre Japon hisse senedi piyasasının uzun vadeli görünümü yapıcı olmaya devam ediyor.

12.08.2024 - 09:24 | | Foreks Haber
Goldman'dan Japon hisse senedi öngörüsü

Stratejistler piyasadaki son düşüşün yoğunluğu göz önüne alındığında yabancı yatırımcı duyarlılığının tamamen iyileşmesinin zaman alabileceğini, ancak bazı cazip sektör giriş noktalarının ortaya çıktığını ifade etti.

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Stratejistlere göre Temmuz başından ortasına kadar olan dönemdeki yüksek değerlemelerle kıyaslandığında bankalar ve gayrimenkul gibi iç taleple ilgili sektörlerdeki değerlemeler artık çok daha cazip seviyelere gerilemiş durumda.

Goldman Sachs, TOPIX endeksi için 12 aylık hedefini 2900 olarak yineledi. TOPIX bugün yüzde 0,88 artışla 2483,30 puandan işlem görüyor.

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