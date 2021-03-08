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08.03.2021 - 09:00 | | Foreks

Goldman Sachs'tan kripto para açıklaması

Kripto para masasını yeniden faaliyete geçiren Goldman Sachs, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara önemli miktarda talep göstermelerini bekliyor.

Goldman Sachs'tan kripto para açıklaması
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Goldman Sachs Global Markets Division'ın dijital varlıklar global başkanı Matt McDermott yaptığı açıklamada, yaklaşık 300 yatırımcı ile yaptıkları anketin bu yatırımcıların yüzde 40'ının halihazırda kripto varlıklara yatırımları olduğunu gösterdiğini bildirdi.

McDermott, "Durum, farklı sektörlerden gelen büyük miktardaki kurumsal talep ve özel bankacılık müşterilerinin ilgisi nedeniyle, 2017 yılındaki Bitcoin balonundan farklı" diye konuştu.

McDermott, faaliyete geçirdikleri kripto masasının ilk etapta CME Group vadelilerine odaklanacağını belirtirken, ABD bankalarının kendilerini fiziki kripto paralarda işlem yapmaktan alıkoyan düzenlemeler ile başa çıkmaları gerektiğini de vurguladı.

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