Goldman Sachs'tan ons altın tahmini

Goldman Sachs, ons altın fiyatının ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha az faiz indirimi beklenmesine bağlı olarak 3000 dolar seviyesine ancak 2026 ikinci çeyrekte ulaşılabileceği beklentisini devam ettiriyor.

Haberin Devamı

Bunun yanı sıra Goldman Sachs, merkez bankalarının altın taleplerine yönelik tahminini revize etti. Goldman Sachs daha önce aylık 38 ton olan merkez bankaları altın talebi tahminini 41 tona çıkardı.