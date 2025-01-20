Goldman Sachs'tan ons altın tahmini
Goldman Sachs ons altında 3000 dolar seviyesine 2026 yılı ikinci çeyrekte ulaşılmasını bekliyor.
20.01.2025 - 09:52 | | Foreks Haber
Goldman Sachs, ons altın fiyatının ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha az faiz indirimi beklenmesine bağlı olarak 3000 dolar seviyesine ancak 2026 ikinci çeyrekte ulaşılabileceği beklentisini devam ettiriyor.
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Bunun yanı sıra Goldman Sachs, merkez bankalarının altın taleplerine yönelik tahminini revize etti. Goldman Sachs daha önce aylık 38 ton olan merkez bankaları altın talebi tahminini 41 tona çıkardı.