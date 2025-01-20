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Goldman Sachs'tan ons altın tahmini

Goldman Sachs ons altında 3000 dolar seviyesine 2026 yılı ikinci çeyrekte ulaşılmasını bekliyor.

20.01.2025 - 09:52 | | Foreks Haber
Goldman Sachs'tan ons altın tahmini

Goldman Sachs, ons altın fiyatının ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha az faiz indirimi beklenmesine bağlı olarak 3000 dolar seviyesine ancak 2026 ikinci çeyrekte ulaşılabileceği beklentisini devam ettiriyor.

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Bunun yanı sıra Goldman Sachs, merkez bankalarının altın taleplerine yönelik tahminini revize etti. Goldman Sachs daha önce aylık 38 ton olan merkez bankaları altın talebi tahminini 41 tona çıkardı.

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