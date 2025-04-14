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Goldman Sachs'tan ons altın tahmini

Goldman Sachs ons altın için yıl sonu tahminini 400 dolar yükseltti.

14.04.2025 - 09:28 | | Foreks Haber
Goldman Sachs'tan ons altın tahmini

Goldman Sachs, beklenenden daha güçlü merkez bankası talebi ve resesyon riskleri nedeniyle ETF girişlerinin artmasını gerekçe göstererek, 2025 sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3.300 dolardan 3.700 dolara yükseltti.

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Goldman Sachs, işlem aralığını 3.650-3.950 dolar olarak öngördü.

Banka yayınladığı notta, 2 Nisan'daki gümrük vergisi açıklamalarının tetiklediği ve diğer varlık sınıflarındaki kayıpları karşılamak için güvenli liman metalini bile %5'e varan oranlarda aşağı çeken piyasa satışlarından altının etkileyici bir şekilde toparlanmasının ardından 2025 fiyat hedefini yükselttiğini vurguladı.

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