Goldman Sachs'tan petrol fiyatı tahmini

Goldman Sachs, petrol talebindeki yavaşlama ve OPEC+ arzındaki artış beklentilerini gerekçe göstererek Brent ve Batı Teksas ham petrol fiyatları için Aralık 2025 ve ortalama 2026 tahminlerini düşürdü.

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Banka, Aralık ayında Brent'in varil fiyatını bir önceki tahminine göre 5 dolar düşüşle 71 dolar olarak beklerken, Batı Teksas petrolünü 67 dolar olarak görüyor.

Goldman Sachs ayrıca 2026 ortalama Brent tahminini 73 dolardan 68 dolara, Batı Teksas tahminini ise 68 dolardan 64 dolara indirdi.