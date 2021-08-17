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Goldman Sachs'tan petrol tahmini

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Goldman Sachs, fiyatların gerilemesinin Delta varyantının petrol talebine etkisine ilişkin endişeleri yansıtmaya devam ettiğini bildirdi.

17.08.2021 - 10:31 | | Foreks
Goldman Sachs'tan petrol tahmini

"Bu durumun talebe geçici bir darbe olduğu temel senaryomuz devam ediyor" açıklamasında bulunan Goldman Sachs, petrol piyasasında arz açığının yıl sonuna kadar devam edeceğini, er ya da geç OPEC'in üretiminde keskin artış ve kayaç petrolü aktivitesinde toparlanmanın kaçınılmaz olacağını da öngördü.

80 DOLAR TAHMİNİ

Brent petrolünün 2021 dördüncü çeyrekte 80 dolar/varile yükseleceği tahminini sürdürdüklerini belirten Goldman Sachs tarafından, "Vaka sayıları orta vadeli talep görünümü konusunda endişeleri artırsa da, arza yönelik aşağı yönlü risklerin küresel olarak büyüdüğünü görüyoruz. Küresel petrol talebinin, ağustos ayı için 97,8 milyon varil/gün olan öngörümüzün üzerinde 98 milyon varil/gün olduğunu tahmin ediyoruz" açıklaması yapıldı.

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