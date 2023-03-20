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Goldman Sachs'tan petrol tahmini

Goldman Sachs bankacılık sektörüne yönelik endişeler ve bir resesyon potansiyelinin Çin'in talebinde artış beklentilerinden daha baskın olduğunu değerlendirerek brent petrolde fiyatın 100 dolar seviyesine yükseleceği beklentisinden vazgeçti.

20.03.2023 - 09:07 |
Goldman Sachs'tan petrol tahmini

Goldman Sachs gelecek 12 ay için brent petrole yönelik fiyat beklentisini 94 dolar/varile indirdi. 2024 yılının ikinci yarısında ise fiyatın 97 dolar/varil olacağını öngördü.

Yayınlanan yatırımcı notunda "Petrol fiyatları bankacılık gerilimi, resesyon korkuları dikkate alındığında Çin'in talebine rağmen aşağı geldi. Bu gelişmeler sonrasında petrol fiyatlarında toparlanma özellikle uzun vadeli fiyatlarda çok yavaş şekilde olmakta" denildi.

Goldman Sachs ayrıca OPEC üyelerinden üretim artırımı beklentisini 2023 yılının ikinci yarısından 2024'ün üçüncü çeyreğine öteledi.

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