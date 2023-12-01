Goldman Sachs'tan petrol tahmini
Goldman Sachs brent ham petrolün 2024 yılında 80-100 dolar aralığında olmasını bekliyor.
01.12.2023 - 09:45 | | Foreks Haber
Goldman Sachs brent ham petrolünün 2024 yılında 80-100 dolar aralığında olmasını bekliyor.
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OPEC+'ın 2024 yılı ilk çeyrekteki ek kesintileri hakkında yorum yapan Goldman Sachs, "Aralık 2024 brent tahmini olan 93 dolar/varil için riskleri hala ılımlı bir şekilde aşağı yönlü olarak görüyoruz" dedi.
Goldman Sachs güçlü talep büyümesi, ABD arz artışındaki yavaşlama ve düşük OPEC arzının brent petrolü 2024'te 80-100 dolar aralığında tutmasını beklediğini ifade etti.