Goldman Sachs'tan petrol tahmini

Goldman'ın konu ile ilgili değerlendirme notuna göre brent ham petrolün 2025'te varil başına ortalama 69 dolar, ABD ham petrolün (WTI) ise 66 dolar olacağı, 2026'da sırasıyla 62 dolar ve 59 dolara gerileyeceği öngörülüyor.

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Goldman ayrıca Aralık 2025 brent ve WTI tahminlerini sırasıyla 5 dolar düşürerek 66 dolara ve 62 dolara çekti.

Küresel ekonomik olumsuzluklar ve jeopolitik belirsizliğin talep beklentilerini etkilemesi nedeniyle revize edilen tahminlere yönelik risklerin özellikle 2026 yılı için aşağı yönlü olduğu uyarısında bulunuldu.