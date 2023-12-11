Goldman Sachs'tan sterlin/dolar tahmini

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını büyük rakiplerinden daha az agresif bir şekilde düşürebileceği tahminleri göz önüne alındığında sterlinin güçlenmesine yönelik beklentiler ivme kazanıyor.

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Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun verilerine göre yatırımcılar 5 Aralık haftasında eylül ayından bu yana ilk kez net sterlin yükseliş pozisyonuna geçti.

Bu arada Goldman Sachs, sterlin için tahminini yukarı yönlü revize ederek daha önce 1,20 dolar olan beklentisini altı ay içinde 1,30 dolara çıkardı.

Pound bugün Asya'da 1,2545 dolar civarında işlem görerek istikrarlı bir seyir izliyor. Bu yıl dolar karşısında yaklaşık %3,8 değer kazanan pound, İsviçre frangından sonra 10'lar Grubu'nun en iyi performans gösteren ikinci para birimi oldu.

Kamakshya Trivedi'nin de aralarında bulunduğu Goldman Sachs stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda piyasaların "sterlin gibi konjonktürel ve faizlere duyarlı para birimleri için iyi olması gereken bir miktar faiz rahatlamasını da içeren yumuşak bir inişi fiyatlamaya doğru ilerlediğini" yazdı. "İkinci olarak başka yerlerde faiz indirimlerine daha hızlı gidilmesi, İngiltere Merkez Bankası'nı daha az güvercin bir aykırı değer haline getirecektir" değerlendirmesini yaptı.

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Swap piyasaları Goldman Sachs'ın görüşünü destekliyor. Yatırımcılar enflasyonun düşmesi ve büyümenin duraksaması nedeniyle önümüzdeki yıl ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 110 baz puan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise 134 baz puanlık gevşeme yapacağını fiyatlıyor. Buna karşılık swap tüccarları BoE'nin yaklaşık 85 baz puanlık gevşeme yapacağını tahmin ediyor.

Bazı yatırımcılar sterlinin koşması için yer olduğunu söylüyor. Fidelity International, sterlinin gelecek yıl 1,40 dolar seviyesine kadar güçleneceğini öngörüyor.