Google, AB Komisyonu'na şikayet edildi

Avrupa Yayıncılar Kurulu Başkanı Christian Van Thillo, Google tarafından kullanılan reklam teknolojisinin pazar payının yüzde 90-100 seviyelerine çıktığını, AB Komisyonu'nun Google'ın davranışlarını değiştirecek tedbirler uygulaması gerektiğini savundu.

Google, 2020 yılında online reklamlardan 147 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin gelirlerinin yüzde 16'sı internet sitelerinde ve uygulamalarında reklam satmak için Google teknolojisini kullanan diğer medya şirketlerinden geldi.

EPC üyeleri arasında Axel Springer, UK News, Conde Nast, Bonnier News ve Prensa Iberica yer alıyor.