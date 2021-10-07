Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGoogle, Afrika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
HaberlerUzmanpara Haberleri Google, Afrika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak

Google, Afrika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak

Google, hızlı ve ucuz internet erişiminin sağlanması ve dijital dönüşümü desteklemek için 5 yıl içerisinde Afrika'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

07.10.2021 - 07:16 | | AA
Google, Afrika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak

Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, düzenlenen "Afrika için Google" başlıklı çevrim içi toplantıda, şirketin kıtadaki start-up'ların desteklenmesine öncelik vereceğini ve internet ağının genişlemesine yardımcı olacağını dile getirdi.

Afrika'nın internete bilgisayardan ziyade telefonla erişim sağlamada ve mobil para transferi gibi başlıklarda dünyada ilkler arasında olduğuna dikkati çeken Pichai, 5 yıl içerisinde kıtada 300 milyon kişinin daha çevrim içi olacağını söyledi.

Kıtada şimdiye dek yaptıkları yatırımları ve çalışmaları da anlatan Pichai, internet erişiminin hızlanması, şirketlerin dijital dönüşümü ve start-up'ların desteklenmesi için 5 yıl içerisinde 1 milyar dolar yatırım planladıklarını kaydetti.

Öte yandan, Google Afrika Direktörü Nitin Gajria, toplantıda, Avrupa ve Afrika arasına kurulan yeni internet kablo hattının fiyatların yüzde 21 düşmesine, internet hızının katbekat artmasına yol açacağını belirtti.

    Sosyal medyaya ve reytinge 'Sadakatsiz' damgası

    Sosyal medyaya ve reytinge 'Sadakatsiz' damgası

    Çip krizi BMW'nin araç teslimatlarını yavaşlattı

    Çip krizi BMW'nin araç teslimatlarını yavaşlattı

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Kiralık evlerde yeni yöntem! Açık artırmayla satışa çıkarıldı

    Kiralık evlerde yeni yöntem! Açık artırmayla satışa çıkarıldı

    Bursa'da endişelendiren görüntü! 'Ölümler artabilir'

    Bursa'da endişelendiren görüntü! 'Ölümler artabilir'

    Bahçelievler'de beton mikseri aracın üstüne devrildi

    Bahçelievler'de beton mikseri aracın üstüne devrildi

    Afganistan'da pasaport kuyruğu

    Afganistan'da pasaport kuyruğu

    Çekya'da anketler iktidar partisi ANO'nun kıl payı zaferini gösteriyor

    Çekya'da anketler iktidar partisi ANO'nun kıl payı zaferini gösteriyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa'da endişelendiren görüntü! 'Ölümler artabilir'

    Bursa'da endişelendiren görüntü! 'Ölümler artabilir'

    Sıradaki Haber
    Emekli maaşları ile ilgili son dakika kararı!

    Emekli maaşları ile ilgili son dakika kararı!

    Sıradaki Haber
    Hindistan'da yeni salgın alarmı: Çocukları hedef alıyor

    Hindistan'da yeni salgın alarmı: Çocukları hedef alıyor

    Sıradaki Haber
    Bahçelievler'de beton mikseri aracın üstüne devrildi

    Bahçelievler'de beton mikseri aracın üstüne devrildi

    Sıradaki Haber