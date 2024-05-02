Google yüzlerce çalışanını işten çıkardı

CNBC'nin haberine göre Google, açıklayacağı ilk çeyrek kazanç raporunun hemen öncesinde bazı görevlerin Hindistan ve Meksika'ya taşınmasını da içeren bir yeniden yapılanma kapsamında "çekirdek" ekiplerinden en az 200 çalışanı işten çıkardı.

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Google'ın web sitesine göre çekirdek birimi, şirketin amiral gemisi ürünlerinin arkasındaki teknik temeli oluşturmaktan ve kullanıcıların çevrim içi güvenliğini korumaktan sorumlu. Çekirdek ekipler arasında bilgi teknolojisinden önemli teknik birimler, Python geliştirici ekibi, teknik altyapı, güvenlik temeli, uygulama platformları, çekirdek geliştiriciler ve çeşitli mühendislik rolleri yer alıyor.

CNBC tarafından görüntülenen şirket içi belgelere göre birçok çekirdek ekip Meksika ve Hindistan'da ilgili rolleri işe alacak.

Google Geliştirici Ekosistemi Başkan Yardımcısı Asim Husain, işten çıkarma haberini geçen hafta ekibine gönderdiği bir e-postayla duyurdu.

Husain e-postada, "Mevcut küresel ayak izimizi korumayı ve aynı zamanda ortaklarımıza ve geliştirici topluluklarımıza daha yakın faaliyet gösterebilmek için yüksek büyüme gösteren küresel iş gücü konumlarında genişlemeyi planlıyoruz" diye yazdı.