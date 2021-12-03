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Gopinath, IMF'nin iki numaralı ismi olacak

IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, IMF'nin iki numaralı ismi olacak.

03.12.2021 - 08:15 |
Gopinath, IMF'nin iki numaralı ismi olacak

IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, 2022 yılı başlarında görevinden ayrılacak olan IMF Birinci Başkan Yardımcısı Geoffrey Okamoto'nun yerini alacak ve kuruluşun iki numaralı ismi haline gelecek.

Daha önce yaptığı açıklama ile ocak ayında IMF'den ayrılarak Harvard Üniversitesi'ne döneceğini ifade eden Gopinath, teklif edilen Birinci Başkan Yardımcılığı görevi sonrası bu kararından vazgeçti.

IMF'nin en büyük hissedarı olan ABD'nin Gopinath'ın Birinci Başkan Yardımcısı olarak seçilmesinden memnun olduğu da belirtildi.

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