Görevlerinden ayrılan CEO'ların sayısı arttı
ABD merkezli şirketlerde görevlerinden ayrılan CEO'ların sayısı Haziran ayında artış gösterdi.
07.07.2021 - 15:40 |
Sermaye piyasası danışmanlığı ve yönetici koçluk şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından hazırlanan rapora göre, işten ayrılan CEO'ların sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 5 artışla 104 oldu. Bir önceki ay sayı 99 seviyesinde bulunuyordu.
İşten ayrılan CEO sayısı geçen yılın aynı ayındaki 91'e göre ise yüzde 14 arttı.
Yılın ilk 6 ayında işten ayrılan CEO sayısı 643'e ulaştı ve geçen yılın aynı döneminde açıklanan 663 sayısına göre yüzde 3 daha düşük kaldı.