Görevlerinden ayrılan CEO'ların sayısı arttı

Sermaye piyasası danışmanlığı ve yönetici koçluk şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından hazırlanan rapora göre, işten ayrılan CEO'ların sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 5 artışla 104 oldu. Bir önceki ay sayı 99 seviyesinde bulunuyordu.

İşten ayrılan CEO sayısı geçen yılın aynı ayındaki 91'e göre ise yüzde 14 arttı.

Yılın ilk 6 ayında işten ayrılan CEO sayısı 643'e ulaştı ve geçen yılın aynı döneminde açıklanan 663 sayısına göre yüzde 3 daha düşük kaldı.