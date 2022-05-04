Gözler Fed'in faiz kararında

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 2 gün süren toplantının ardından bu akşam 50 baz puan faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Bu, 2000 yılından beri en büyük faiz artışı olacak. Banka 2018’den beri de ikinci kez faiz artırmış olacak.

Bazı kurumlar Haziran ayındaki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlıyor. Bankanın yüksek enflasyonu düşürme konusundaki telaşı, bilanço küçültme planı ve politika dönüşümünün büyüklüğü de 1980’lerdeki Paul Volcker dönemini hatırlatıyor.

Bloomberg Economics ekonomistleri Anna Wong, Yelena Shulyatyeva ve Eliza Winger “Mayıs toplantısında 50 baz puan faiz artışı ve hızla bilanço küçültülmesine dair detaylı bir plan açıklanmasını bekliyoruz. Powell ekonominin önümüzdeki aylarda nasıl etkileneceğini değerlendirmek için gelecekteki faiz artışlarının miktarına dair açıklama yapmaktan kaçınacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

Bankanın 8.9 trilyon dolarlık bilançosunu daraltma planını da bu akşam açıklaması bekleniyor. Fed’in 15-16 Mart tarihinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda aylık 95 milyar dolarlık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edilmişti. Tutanaklara göre üyeler, Hazine menkul kıymetleri için aylık 60 milyar dolarlık, mortgage destekli menkul kıymetler için 35 milyar dolarlık üst sınırın uygun olduğu konusunda anlaştı.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin bildirisinde ‘devam eden faiz artışlarının uygun olduğu’ söyleminin yinelenmesi bekleniyor. Büyümenin yavaşladığı, tüketici harcamalarının ve istihdam artışlarının güçlü olduğu da bildiride ifade edilebilir.

Birçok ekonomist metinde ılımlı değişimler olabileceğini belirtiyor. Powell basın toplantısında gelecekteki faiz artışının hızı ve büyüklüğü konusunda sorularla karşı karşıya kalabilir. Fed Başkanı daha önceki bir açıklamasında faiz artışlarının verilere bağlı olacağını ve her türlü seçeneğin masada olacağını ifade etmişti.

Powell ayrıca resesyon riskine dair de açıklamalar yapabilir. Goldman Sachs Group ülkenin resesyona girme ihtimalinin yüzde 35 olduğunu, Deutsche Bank ekonomistleri de büyümede keskin düşüş olabileceğini belirtmişti.