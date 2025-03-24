Gram altın bugün kaç lira?

Küresel piyasalarda yönü ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD ekonomisine ilişkin veriler tayin etmeye devam ediyor. Geçen hafta Fed piyasalara sürpriz yapmayarak politika faizini yüzde 4.50 seviyesinde tutmuştu.

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Ons altın fiyatı geçen hafta perşembe günü 3057 dolar seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor kırdıktan sonra gerilemişti. Yeni haftaya 3023 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu sıralarda yatay seyrederek 3025 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 3013 dolar, en yüksek ise 3031 dolar seviyeleri test edildi.

İŞTE GRAM ALTINDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta 4 bin TL seviyesinin üzerini test ettikten sonra hızla gerileyen gram altın cuma günü 3679 lira seviyesinden kapanmıştı.

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Yeni haftaya 3679 liradan başlayan gram altın şu sıralarda 3686 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 3670 lira, en yüksek ise 3699 lira seviyeleri test edildi.