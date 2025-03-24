İşte borsa, döviz ve altında son durum

Geçen haftayı sert düşüşle tamamlayan BIST 100 endeksi haftaya yüzde 1,35 yükselişle 9.167,00 puandan başladı.

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Açılış sonrasında yükselişi yüzde 3'ü aşan BIST 100 endeksi 9.300 puanın üzerine çıktı. Gün ortasının ardından bir miktar gerileyen BIST 100 endeksi şu sıralarda yüzde 0.56 oranında yükselişle 9095 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.99 oranında azalışla 12.245 puan, sanayi endeksi yüzde 0.24 oranında düşüşle 11889 puan seviyesinde hareket ediyor.

5 YILLIK KREDİ RİSK PRİMİ GERİLEDİ

Öte yandan geçen hafta 1 yılın zirvesini test eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de haftanın ilk işlem gününde 317,6 baz puana kadar geriledi.

İŞTE DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL, bugün saat 16.41 itibarıyla 38.00'den işlem görüyor. Euro/TL 41.26'dan alıcı buluyor.

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Yeni haftaya 3679 liradan başlayan gram altın şu sıralarda 3693 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 3670 lira, en yüksek ise 3700 lira seviyeleri test edildi.

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SPK'DAN BORSA İÇİN YENİ TEDBİRLER

Bu arada dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tedbir kararları açıklanırken, Borsa İstanbul da emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik yaptı.

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SPK'den dün yapılan açıklamada, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 liradan 0,50 liraya yükseltti.

Analistler, söz konusu uygulamanın algoritmaların alım-satım bandını daraltabileceğini ifade etti.

PİYASALARA DAİR YENİ TAHMİNLER

Colendi Menkul Analisti Sadullah Çalışır, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyesi bankaların temsilcilerinin bir araya gelmesi ve alınan önlemlerin piyasalardaki endişeyi azaltıcı gelişmeler olduğunu belirtti.

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Yerli yatırımcının risk iştahının bozulmaması adına dün atılan adımların önemli olduğunu vurgulayan Çalışır, şu an bunun pozitif etkilerinin görüldüğünü aktardı.

Bu etkilerin kısa vadeli olabileceğini, bu hafta boyunca devam edebileceğini dile getiren Çalışır, ancak borsada aşağı yönlü seyri de sınırlayabileceğini söyledi.

Çalışır, yatırımcı endişesi ve panik satışların önüne geçmek için atılan adımların olumlu olduğunu kaydetti.

Orta vadede TCMB'nin nisan ayındaki faiz kararı toplantısında vereceği mesajlar, ay başında açıklanacak enflasyon rakamları ve kur tarafındaki seyrin önemli olacağını aktaran Çalışır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TCMB, yerli bireysellerin dolarize olmaması için önemli kararlar aldı ve ara toplantı kararıyla fonlama maliyetini yukarı çekti yani yerli yatırımcının asla dövize talep göstermemesi gerektiğini ve enflasyon beklentileri bozulursa daha da fazla sıkılaşacağını söyledi. Bunlar aslında TCMB'nin hala politikasını sürdüreceğine yönelik en büyük güvencesi. Bu anlamda ben bireysellerin dolarize olması için bir gerekçe göremiyorum. Bireysellerde bir dolar talebi olacağını düşünmüyorum."

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Çalışır, nisan ayında açıklanacak enflasyon rakamları ve TCMB'nin faiz kararı toplantısı sonrasında biraz daha öngörülebilir bir ortam olacağı öngörüsünde bulundu.