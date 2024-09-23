Gram altın haftaya rekorla başladı

Para ve emtia piyasalarında yön ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası şekillendi. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed, beklentilerin üzerinde 50 baz puanlık bir faiz indirimine gitti. Karar sonrası dolar küresel çapta gevşerken, altın fiyatları yükselişe geçti.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Cuma günü ons altın 2625 dolar, gram altın 2880 lira ile tarihi rekor kırdı.

ALTINDA REKOR SERİSİ SÜRÜYOR

Yeni haftada da altın fiyatlarında rekor denemeleri sürüyor. Güne 2621 dolardan başlayan ons altın 2631 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test etti. Ons altında gün içerisinde en düşük 2613 dolar seviyesi test edildi.

Haftaya 2876 liradan başlayan gram altın 2887 lira ile tarihi rekor kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 2860 lira seviyesi görüldü.