Altın piyasasında rekor üstüne rekor

Geçtiğimiz hafta ABD’de banka iflasları para ve emtia piyasalarında fiyatlamaları etkiledi. Peş peşe 3 bankanın iflas etmesi ve ABD’nin en büyük 16. bankası konumunda olan Silikon Vadisi Bankası’nın batması sonrası piyasalarda endişeler tırmanışa geçti.

ABD’DEKİ İFLAS DALGASI AVRUPA’YA SIÇRADI

Silikon Vadisi Bankası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırma sürecini hızlandırmasıyla birlikte elinde tuttuğu hazine tahvili ve bonolardan zarar etti. Banka elindeki tahvilleri zararına sattıktan sonra mevduat sahiplerinin paralarını çekmek istemesiyle likidite sıkışıklığı yaşadı. Bankanın riski iyi yönetememesi sebebiyle de iflası kaçınılmaz oldu.

ABD’li regülatörler Silikon Vadisi Bankası’nın kurtarılmayacağını belirtirken mevduat sahiplerinin paralarının ise güvence altında olduğunu belirtti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi ise İsviçre merkezli dev banka Credit Suisse’nin zor duruma düşmesiydi. Bankanın en büyük hissedarının daha fazla yatırım yapmayacağını açıklaması ile birlikte hisselerde büyük kayıp görülmüştü.

Bu gelişmeler sonrasında İsviçre Merkez Bankası’nın, Credit Suisse’ye 50 milyar İsviçre frangı likidite sağlayacağını açıklamasının ardından piyasalar bir nebze de olsa rahatlamıştı.

YATIRIMCILAR ALTINA HÜCUM ETTİ

Küresel finans sektöründe görülen endişeler ise yatırımcıları güvenli liman altına yöneltti. Geçtiğimiz hafta cuma günü ons altın 1989 doları görerek 11 ayın en yüksek seviyesini test etti. Haftalık bazda ons altın yatırımcısına yüzde 6.4 oranında kazandırdı.

ONS ALTIN 2 BİN DOLARI AŞTI

Yeni haftada ons altın rekor kırmaya devam ediyor. Güne 1987 dolardan başlayan ons altın 2009 dolara kadar yükselerek yılın en yüksek seviyesini gördü. Ons altında gün içerisinde en düşük 1968 dolar seviyesi test edildi.

GRAM ALTIN CUMA GÜNÜ 1200 LİRAYI AŞTI

Geçen hafta cuma günü ons altında görülen sert yükselişin etkisiyle birlikte gram altın 1216 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. İlk kez 1200 lira bandını aşan gram altın haftayı yüzde 6.6 oranında değer kazancıyla tamamladı.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Haftaya 1214 liradan başlayan gram altın 1229 liraya kadar yükselerek tarihi rekor seviyeyi gördü. Gram altında gün içerisinde en düşük 1202 lira seviyesi görüldü.

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI FED FAİZ KARARINDA

Ancak analistler Fed'in yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısında çıkacak faiz kararına kadar altında yukarı yönlü ivmenin korunacağını öngörüyor.