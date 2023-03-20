UBS, Credit Suisse'yi satın aldı

İsviçre’nin en büyük bankası konumundaki UBS kriz yaşayan Credit Suisse’yi satın almak için anlaşma sağladı. Satış bedelinin 3 milyar İsviçre frangı (yaklaşık 3.23 milyar dolar) olduğu açıklandı.

Satın alma görüşmelerinin İsviçre Maliye Bakanlığı, İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB) tarafından başlatıldığı belirtilirken, Credit Suisse hissedarlarının sahip oldukları her 22.48 hisse karşılığında 1 UBS hissesi alacağı bildirildi.

Bunun hisse başına 0.76 İsviçre frangı olduğu ve toplam alım bedelinin 3 milyar İsviçre frangı (yaklaşık 3.23 milyar dolar) olacağı kaydedildi.

Öte yandan UBS’in Credit Suisse’yi satın almasını desteklemek için İsviçre Merkez Bankası’nın önemli miktarda likidite sağlayacağı vurgulandı. Bu miktarın her iki banka için toplamda 100 milyar İsviçre frangını bulacağı belirtiliyor.