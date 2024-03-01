Gram altın yeniden rekor kırdı
Gram altın fiyatında bu hafta yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Dün rekor kıran gram altın bugün yeni zirve seviyeyi test etti. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman gideceğine ilişkin beklentiler piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Fed cephesinden yapılan son açıklamalarda faiz indirimi konusunda aceleci davranılmayacağı belirtilmişti.
Piyasalar ise Fed’in faiz indirimine haziran ayında gideceğini fiyatlıyor. ABD’den gelen ekonomik gelişmeler Fed beklentilerini şekillendiriyor.
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ONS ALTINDA SON DURUM NE?
Haftanın son işlem gününde ons altın 2047 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2042 dolar, en yüksek ise 2046 dolar seviyeleri test edildi.
GRAM ALTINDA YENİ REKOR
Dün akşamüzerine doğru gram altın fiyatı 2057 liraya yükselerek rekor kırdı. Bugün de gram altın yeni rekor seviyeyi test etti. Gram altın bugün 2061 liradan işlem görüyor.