Gram altın yeni rekor kırdı

Yurt dışı piyasalarda gözler ABD borç limiti müzakerelerindeydi. Hafta sonu ABD Başkanı Biden, borç limiti görüşmelerinde prensipte anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Kritik gelişme sonrası piyasalarda gözler anlaşmanın nihai sonuca ne zaman ulaşacağındaydı.

BORÇ LİMİTİ TASARISI ONAYLANDI

Piyasaların merakla beklediği borç limitinin artırılmasına yönelik tasarı ABD Temsilciler Meclisi tarafından bugün onaylandı.

ABD Başkanı Joe Biden söz konusu tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu gece Temsilciler Meclisi ilk temerrüdü önlemek ve ülkemizin zor kazanılmış ve tarihi ekonomik toparlanmasını korumak için kritik bir adım attı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD borç limiti tasarının onaylanmasının ardından küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Özellikle Asya piyasalarındaki artış dikkat çekti.

GRAM ALTINDA YÖN YUKARI DÖNDÜ

Salı günü 2.5 ayın en düşük seviyesini test eden ons altında yön yukarı döndü. Dün ons altın 1974 doları gördükten sonra 1962 dolardan kapandı.

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Bugüne 1962 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1961 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1960 dolar, en yüksek ise 1967 dolar seviyeleri test edildi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Ikon Menkul tarafından hazırlanan ons altın analizi şu şekilde:

“Sarı metalde yükseliş trendinden alınan tepki ile fibonacci 78.6 seviyesine denk gelen 1972.25 seviyesinin biraz üzerine çıktı. Ardından gelen hafif geri çekilmeler ile 1964 çevresinden işlem görmeye devam ediyor. Yükseliş etkisinin tekrar gücünü göstermesi durumunda 1972.25 seviyesi aşılabilir ve 1982 seviyesi direnç gösterebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1954.50 seviyesi destek oluşturabilir.”

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Geçtiğimiz gün 1322 liraya kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test eden gram altın bugün 1327 liraya kadar çıkarak yeni bir rekora imza attı. Gram altın şu dakikalarda 1308 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1308 lira seviyesi görüldü.