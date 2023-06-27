Gram altında tarihi rekor

Ons altın, Çin ve ABD'den hafta boyu gelecek veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşma öncesi, doların da zayıflamasının etkisiyle yukarı yönlü seyrederken, yurt içinde gram altın fiyatı rekor kırmaya devam ediyor.

Cuma günü Çin'den gelecek satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve ABD'den gelecek çekirdek PCE verilerinin ons altında yön konusunda daha belirleyici olabileceği belirtiliyor.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ POWELL’IN KONUŞMASINDA

Fed Başkanı Jerome Powell, yarın saat 16:30'da Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen forumda konuşacak. Powell’ın para politikasına yönelik vereceği mesajlar piyasalarda yönü belirleyebilir.

ONS ALTIN BUGÜN YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz güne 1922 dolardan başlayan ons altın 1933 dolara kadar yükseldikten sonra 1923 dolardan kapanmıştı.

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Bugüne 1923 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1927 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1920 dolar, en yüksek ise 1930 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Haftanın ilk işlem gününe 1611 liradan başlayan gram altın 1617 liraya kadar yükselerek rekor kırmıştı. Gram altın günü 1601 lira seviyesinden kapattı.

Gram altında bugün de rekor serisi devam ediyor. Güne 1602 liradan başlayan gram altın 1621 liraya kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1596 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1580 lira seviyesi test edildi.

BUGÜN PİYASALAR YARIM GÜN AÇIK KALACAK

Kurban Bayramı tatili sebebiyle bugün yurt içinde piyasalar yarım gün açık kalacak. Bu sebeple öğleden sonra piyasalarda sert hareketler görülmesi beklenmiyor.