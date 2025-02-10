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Gram altında tarihi rekor

Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 3340 lira seviyesinin de üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı. Geçen hafta da altın fiyatları oldukça hareketli bir seyir izlemişti.

10.02.2025 - 09:31 | | UZMANPARA
Gram altında tarihi rekor

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün çelik ve alüminyum ithalatına vergi koyacağını açıklamasının ardından küresel finans piyasalarındaki belirsizliğin artmasına bağlı olarak altın fiyatları yeni haftada hareketlendi. 

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Cuma günü 2886 dolar ile tarihi rekor kıran ons altın fiyatı yeni haftada 2911 doları görerek yeni zirve seviyeyi test etti. Gün içerisinde en düşük 2855 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR 

Yurt içinde gram altın fiyatı ons altına paralel olarak yükselmeye devam ediyor. Güne 3308 liradan başlayan gram altın 3369 lira seviyesine ulaşarak tarihi rekor kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 3304 lira seviyesi test edildi.

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