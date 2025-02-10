Dolar ve borsa yatırımı olanlar dikkat! Yeni tahminler geldi: Önemli dalgalanmalar oluşabilir

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yılın ikinci ayına satış baskısıyla başladı. Özellikle son dönemde 10 bin puan olan kritik eşiğin üzerinde tutunamayan endekste yön arayışı sürüyor. Borsa yatırımcıları ise piyasada yükselişin ne zaman olacağını merakla takip ediyor.

Haberin Devamı

Borsanın yanı sıra dolar/TL’de de ufak ufak yükselişler söz konusu. Kur geçtiğimiz cuma günü 36 lira bandını aştıktan sonra geri çekildi. Peki borsa ve dolarda yaşanan son hareketlerin ardından yeni tahminler neler?

BORSA NE ZAMAN TOPARLAYACAK?

Konuyla ilgili beklentilerini milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Donald Trump’ın söylemlerindeki belirsizlik nedeniyle tüm dünyada karamsar bir hava dolaşıyor. Bu durum yabancı yatırımcı girişini de engelliyor. Bir yandan enflasyon muhasebesi ile yazılan zararlardan kaynaklanan kötü bilançolar, diğer yandan ticaret savaşlarının sebep olacağından korkulan resesyon, geleceğe yönelik olumlu beklentileri de törpülemektedir.

Haberin Devamı

Orta vade göstergeler aşağı yönü işaret etmekte olduğundan satış baskısının olması doğaldır. 10.000 seviyesinin üzerinde tutunmadan da yukarı sinyalleri gelmeyecektir. Üretim- ciro ve karlılıkla ilgili daha olumlu veriler geldikçe piyasa daha iyi duruma gelebilir.

GÜNCEL BORSA VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN

BORSADA KISA VADEDE BEKLENTİLER NELER?

Rating kuruluşlarından not artırımı gelmedi. ABD’de taşlar yerine oturduğunda ve global risk iştahı arttığında yabancı girişi olabilir. Bir yandan Avrupa diğer yandan Çin bu kadar tedirginken risk iştahında artış beklemiyoruz. Gümrük tarifelerinin etkisi takip edilecektir. Kısa vadede o kadar da pozitif bir hava beklemiyoruz.

RAKAM VERİLDİ: BORSADA BU SEVİYE ÇOK ÖNEMLİ

BIST 100’de 9939 puan seviyesinin üzerinde tutunması çok önemli kısa vadede 9986 puan seviyesini görerek GAP dediğimiz boşluğu doldurma potansiyeli var.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

GÖZLER DOLARDA! İŞTE BEKLENTİLER

Dolar/TL hareketinde paritenin de çok etkisi var. Euro/dolar paritesi yukarı gittikçe dolar/TL’nin de düştüğünü görebiliriz. Bu nedenle kurlarda TL’ye karşı çok ciddi bir oynaklık beklemiyoruz. Faiz getirilerinin hala yüksek olması yabancıyı faize çekebiliyor. Bu durum döviz satışına sebep oluyor.

BORSA VE DOLAR İÇİN YENİ TAHMİN

2025 dalgalı geçecek gibi görünüyor. Son zamanlarda dolardan altına geçiş çok dikkat çekiciydi. Gerek Donald Trump’ın dış politikada agresif davranması gerekse not artışı yerine mevcut notların teyit edilmesi ve ayrıca enflasyonun beklenenden de yüksek çıkması nedeniyle Merkez Bankası tarafından 2024 yılı enflasyonunun 3 puan yukarı çekilmesi piyasalarda önemli dalgalanmaların oluşmasına ve yabancı yatırımcı girişinin zayıflamasına neden olabilir. Kurlarla ilgili olarak da TL karşısında enflasyon ve faizlere göre düşük getiri sağlayabileceğini düşünüyoruz.”