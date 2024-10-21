Gram altında tarihi rekor sonrası yeni tahmin! Bu haftaya dikkat: Göstergeler yukarı döndü

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Rekor denemelerinin yaşandığı haftada özellikle cuma günü piyasada yükseliş dikkat çekti. Gram altın fiyatı yeni haftada psikolojik eşik olan 3 bin TL sınırını aştı.

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Gram altında yıl sonu için 3 bin TL ve üzeri seviyeler konuşuluyordu. Henüz 10’uncu ayda gram altında bu hedefin tuttuğunu görüyoruz. Peki tüm zamanların en sert hareketinin ardından altın fiyatlarında yukarı denemeleri devam eder mi?

Yurt içinde ise borsa yatırımcısının tedirginliği sürüyor. Endeks zaman zaman 9 bin puanı aşsa da burada kalıcılık sağlayamıyor. Cuma günü BIST 100 endeksi 8793 puandan kapandı. Ekonomist Hikmet Baydar, ‘aman dikkat’ diyerek borsada yönü belirleyecek iki önemli seviyeyi açıkladı.

‘GÖSTERGELER YUKARIYA DÖNDÜ, YÜKSELİŞ EĞİLİMİ GÖREBİLİRİZ’

Milliyet.com.tr’ye öngörülerini paylaşan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Altınla ilgili beklediğimiz yukarı hamle gerçekleşti. Ons altın için daha önce yaptığım yorumlarda bahsettiğim 2670’li rakamlar 11 Ekim’de görüldü ve yukarı sinyalleri gelmeye başladı. Geçen hafta ons altın 2721 dolardan kapandı. Orta vadeli göstergelerin tamamı yukarıya döndü. Yeni haftada ağırlıklı yükseliş eğilimini görebiliriz.

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‘3 BİN DOLAR SEVİYELERİ KONUŞULUYOR’

Öncelikle jeopolitik riskler artarak devam ediyor. ABD’nin yüksek borçlarının gelecekte yatırımcılar tarafından ne kadar absorbe edileceği konusunda tedirginlikler ön plana çıkmaya başladı. Bankalar güvenli liman olarak altını gördüğü için altın pozisyonunu artırıyorlar. 3 yıl önce altının merkez bankaları pozisyonundaki payı yüzde 3 civarındaydı, şimdi bu oran yüzde 10’lara gitti. Merkez bankalarının altın pozisyonunu artırma eğilimleri ons altında 3 bin dolarların konuşulmasına yol açıyor. Önümüzdeki günlerde ons altında yukarı hareketleri görebiliriz. Teknik göstergeler de ons altında 3 bin dolar seviyelerini destekliyor.

GÖZLER GRAM ALTINDA: ‘ORTA VADELİ GÖSTERGELERİN TAMAMI YUKARI SİNYALİ VERİYOR’

Ons altındaki yukarı sinyallerinin akabinde gram altında da 11 Ekim itibarıyla yukarı sinyalleri gelmeye başladı. Ons altına paralel bir hareket olabileceğini daha önceki yorumlarımda belirtmiştim. Yukarı sinyalleri geldiği için 2877’lerden hızlı bir şekilde 2995 lira seviyelerine gelmiş görünüyor. Orta vadeli göstergelerin tamamı yukarı sinyalleri vermeye başladı. Ons altın yukarı gittiği sürece dolar/TL aşağı gelmezse burada da 3 bin TL seviyelerinin üzerini görebiliriz. Gram altında ons altına bağlı olarak bu hafta alım ağırlıklı trendin devamını bekliyorum.

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YATIRIMCIYI ‘AMAN DİKKAT’ DİYEREK UYARDI! BORSADA YÖNÜ BELİRLEYECEK 2 SEVİYE

Borsa cuma günü 8793 puan seviyelerine geriledi. 8754 puan seviyesi çok önemli. Bu haftanın açılışında ilk 3 gün bu seviyeleri kontrol edeceğiz. 8754’ün altına inmezse borsada belki bir tutunma hamlesini görebiliriz. Borsanın asıl direnç bölgesi olan 9248 puan seviyelerini takip edeceğiz. Borsada 8754 puan ile 9248 puan seviyelerinden hangisi kırılırsa yön o tarafa doğru oluşacaktır. Aman dikkat diyorum. Şu an için aşağıdaki desteği test etme ihtimali oldukça yüksektir. Borsada 8754 puanın altı denenirse bu durumda 8400’lü seviyelere düşüş olabilir.

BORSADA BELİRSİZLİK NEDEN SÜRÜYOR?

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En önemli sebebi jeopolitik risklerdir. Gittikçe artıyor ve Türkiye’den gelen açıklamalar da önemli. Yabancı yatırımcının Türkiye’de hisse senedi alımının önü kapanıyor. Yabancı yatırımcının piyasaya girmediği bir ortamda dolar bazında zirveyi konuşmamız zor. TL bazında şişkinlik var. 10 katına kadar artan hisse senetleri var. Yabancı olmadan yeni bir zirve denenemez. Şimdilik borsanın yukarı dönme ihtimalini jeopolitik riskler azalmadığı sürece, sanayi üretimindeki düşüşler nedeniyle zor görüyoruz.

DOLAR/TL’DE 34’ÜN ALTINA GERİLEME OLUR MU?

Euro/dolar paritesinde bir yukarı hamle söz konusu olabilir. Euro/TL ve dolar/TL’de bundan etkilenebilir. Önümüzdeki dönemde euro/dolar paritesi yükselirse TL’ye karşı euronun prim yapma ihtimali de yükselir. Euro 38’lere doğru gidebilir. Dolar/TL’de ise 34’ten 33’lere doğru bir gerileme ihtimali artıyor. Önümüzdeki süreçte tekrar dolar/TL’nin 34’ün altına ineceğini, euro/TL’nin ise 38’li seviyelere doğru yönelebileceğini daha yüksek ihtimal olarak görüyorum.”