Gram altında tüm zamanların rekoru

Son aylarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde yükseliş altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyordu. Özellikle Fed'in bu yıl bir kez daha faiz artıracağına yönelik fiyatlamalar faizsiz bir varlık olan altın piyasası üzerinde negatif etki yaratıyordu.

Haberin Devamı

Savaş, pandemi, gıda krizi, küresel ticaretin yavaşlamasına ilişkin gerçekleşen olaylar ise her zaman güvenli varlıklara yönelimi artırıyordu. Covid-19 sürecinde ve Rusya-Ukrayna savaşı sırasında altına talep artmıştı. Son olarak 7 Ekim'de Orta Doğu'da baş gösteren olaylar ise altının yeniden sert yükseliş sergilemesine neden oldu.

SALDIRILARIN ŞİDDETLENMESİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Haftanın ilk işlem gününde İsrail ile ABD arasında yaşanabilecek bir diplomasi umudunu fiyatlayan piyasalarda İsrail’in saldırılarını şiddetlendirmesiyle birlikte tansiyon yükseldi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Gazze’de bulunan Al Ahli Arab Hastanesi dün İsrail tarafından vuruldu. Korkunç saldırıda hastanede bulunan hasta, çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu en az 500 kişi yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI ETKİLİYOR

Orta Doğu’da savaşın şiddetlenmesi jeopolitik riskleri körüklerken güvenli liman varlıklara talebi artırıyor. Savaşın başladığı tarihten itibaren sert yükseliş gösteren altın fiyatları yatırımcı tercihlerinde ilk sırada geliyor.

ONS ALTIN 1 AYIN ZİRVESİNDE

Haftanın üçüncü işlem gününe 1923 dolardan başlayan ons altın 1942 dolara kadar yükselerek son 1 ayın en yüksek seviyesini test etti. Ons altında gün içerisinde en düşük 1923 dolar seviyesi görüldü. Ons altın savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yüzde 6’ya yakın yükseliş gösterdi.

BU SEVİYEYE DİKKAT!

Öte yandan IG Stratejisti Yeap Jun Rong piyasalara ilişkin analizinde "Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin ortasında güvenli liman akışları altın fiyatları için baskın katalizör olmaya devam etti. Daha fazla tırmanma riski şimdilik fiyatları destekliyor olabilir, ancak 1945 dolar seviyesi aşılması gereken önemli bir direnç olabilir" ifadelerini kullandı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU GELDİ

Geçtiğimiz gün 1728 lira civarında hareket eden gram altın yatay bir seyir izlemişti. Bugün ise gram altın 1752 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altında gün içerisinde en düşük 1725 lira seviyesi test edildi.

Haberin Devamı

GRAM ALTINDA GETİRİ YÜZDE 8’E YAKLAŞTI

Gram altın fiyatı savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yüzde 8’e yakın yükseldi.