Gram altında tüm zamanların rekoru

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında düşüş göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faizi sabit tutacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Hatta piyasalar mayıs ayında bir faiz indirimi gelebileceğini fiyatladı. Bu gelişmelerle birlikte dolar küresel çapta düşerken altın fiyatları yükselişe geçti.

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Yeni haftada ABD dolarındaki zayıflık ons altını yeniden 2000 dolar psikolojik direncinin üzerine taşıdı ve 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2018 doların üzeri görüldü.

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Ons altın Fed'in faiz artırımı ile işinin bittiği yönündeki değerlendirmelerin giderek güçlenmesinin etkisiyle bu sabah 2018 dolara kadar yükseldi. Ons altın şu dakikalarda yükseliş göstererek 2010 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2000 dolar seviyesi görüldü.

CME FedWatch'a göre Fed'in Mayıs 2024'te bir faiz indirimine gitmesi olasılığı yüzde 60 olarak fiyatlanıyor.

ONS ALTIN İÇİN BU SEVİYELERE DİKKAT!

Ons altın için bugün destek seviyesi 2003 dolarda, direnç ise 2021 dolar seviyesinde bulunuyor. Direncin kırılması halinde 2032 dolara doğru bir hareket bekleniyor.

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GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Öte yandan ons altındaki yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının rekor kırmasına yol açtı. Güne 1858 liradan başlayan gram altın 1875 lirayı test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altında gün içerisinde en düşük 1855 lira seviyesi test edildi.