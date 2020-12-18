Gsyh Nedir? Gdp, Gsyih Ve Gsmh Açılımı Ne Anlama Gelir?

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), bir ülkenin sınırları içinde belirli bir zaman diliminde üretilen tüm bitmiş mal ve hizmetlerin toplam parasal veya piyasa değeridir.



Gsyh Nedir?



GSYH, genel yerli üretimin geniş bir ölçüsü olarak, belirli bir ülkenin ekonomik sağlığının kapsamlı bir puan kartı işlevi görür. GSYİH tipik olarak yıllık hesaplanır. Fakat bazı durumlarda aylık periyotlarda takip edilebilir. Örneğin, hükümet her mali üç aylık dönem için ve ayrıca takvim yılı için bir yıllık GSYİH tahmini yayınlar.



Bu raporda yer alan bireysel veri setleri reel olarak verilmiştir, yani veriler fiyat değişikliklerine göre ayarlanır ve bu nedenle enflasyondan arındırılmıştır. Genel anlamda gayri safi yurtiçi hasıla:

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), belirli bir dönemde bir ülkede yapılan tüm bitmiş mal ve hizmetlerin parasal değeridir.

GSYİH, bir ekonominin boyutunu ve büyüme oranını tahmin etmek için kullanılan bir ülkenin ekonomik görünümünü sağlar.

Gdp, Gsyih ve Gsmh Açılımı Ne Anlama Gelir?



Gdp, Gsyih ve Gsmh ifalerienin her biri aslında gayri safi yurtiçini tanımlayan kısaltmalardır. GDP, Gross Domestic Product ifadesinin baş harflerinden oluşmakla birlikte yine Türkçe olarak gayri safi milli hasıla anlamına gelir. Gayri safi yurtiçi hasıla hesaplamaları; harcamalar üzerinden ya da üretim ve gelirler üzerinden hesaplanabilir. Daha derin kavrayışlar sağlamak için enflasyon ve nüfus için ayarlanabilir.



Sınırlamaları olmasına rağmen, GSYİH, politika yapıcılara, yatırımcılara ve işletmelere stratejik karar vermede rehberlik eden önemli bir araçtır. Bir ülkenin GSYİH'sinin hesaplanması, tüm özel ve kamu tüketimini, devlet harcamalarını, yatırımları, özel envanterlere ilaveleri, ödenmiş inşaat maliyetlerini ve dış ticaret dengesini kapsar. İhracatlar değere eklenir ve ithalatlar çıkarılır.



GSYH Nasıl Hesaplanır?



Bir ülkenin GSYİH'sini oluşturan tüm bileşenlerden dış ticaret dengesi özellikle önemlidir. Bir ülkenin GSYİH'si, yerli üreticilerin yabancı ülkelere sattığı mal ve hizmetlerin toplam değeri, yerli tüketicilerin satın aldığı yabancı mal ve hizmetlerin toplam değerini aştığında artma eğilimindedir. Bu durum ortaya çıktığında, bir ülkenin ticaret fazlası olduğu söyleniyor .



Tersi bir durum ortaya çıkarsa - yerli tüketicilerin yabancı ürünlere harcadıkları miktar, yerli üreticilerin yabancı tüketicilere satabileceklerinin toplamından daha büyükse - buna ticaret açığı denir . Bu durumda, bir ülkenin GSYİH'si düşme eğilimindedir.



Ekonomistler, bir ekonominin gerçek GSYİH'sına ulaşmak için enflasyona göre ayarlanan bir süreç kullanırlar . Ekonomistler, herhangi bir yıldaki çıktıyı, baz yıl olarak adlandırılan bir referans yılda geçerli olan fiyat seviyelerine göre ayarlayarak, enflasyonun etkisine göre ayarlama yapabilirler. Bu şekilde, bir ülkenin GSYİH'sını bir yıldan diğerine karşılaştırmak ve gerçek bir büyüme olup olmadığını görmek mümkündür.